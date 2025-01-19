В Перми военные оркестры устроят большой концерт

Масштабный концерт военных оркестров пройдет в Перми в рамках всероссийского фестиваля Валерия Халилова. Об этом сообщили в Пермском губернском оркестре.
«26 января в Перми пройдет IV Музыкальный фестиваль имени Валерия Халилова. В фестивале примут участие Пермский губернский оркестр, Оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Оркестр Пермского суворовского военного училища, Военный оркестр войсковой части 3426», — сообщается на странице губернского оркестра в соцсети «ВКонтакте».
Валерий Халилов был художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Он погиб 25 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Тогда погибли более 90 человек, в том числе артисты ансамбля имени Александрова.
Фестиваль Халилова проводится с 2020 года. Он проходит в разных городах страны, собирая любителей военно-духовой музыки.
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