19 января 2025

В Перми военные оркестры устроят большой концерт

В рамках фестиваля Валерия Халилова в Перми пройдет концерт военных оркестров
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Концерт военно-духовой музыки пройдет в рамках фестиваля Валерия Халилова
Концерт военно-духовой музыки пройдет в рамках фестиваля Валерия Халилова Фото:

Масштабный концерт военных оркестров пройдет в Перми в рамках всероссийского фестиваля Валерия Халилова. Об этом сообщили в Пермском губернском оркестре.

«26 января в Перми пройдет IV Музыкальный фестиваль имени Валерия Халилова. В фестивале примут участие Пермский губернский оркестр, Оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Оркестр Пермского суворовского военного училища, Военный оркестр войсковой части 3426», — сообщается на странице губернского оркестра в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Халилов был художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Он погиб 25 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Тогда погибли более 90 человек, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. 

Фестиваль Халилова проводится с 2020 года. Он проходит в разных городах страны, собирая любителей военно-духовой музыки.

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Масштабный концерт военных оркестров пройдет в Перми в рамках всероссийского фестиваля Валерия Халилова. Об этом сообщили в Пермском губернском оркестре. «26 января в Перми пройдет IV Музыкальный фестиваль имени Валерия Халилова. В фестивале примут участие Пермский губернский оркестр, Оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Оркестр Пермского суворовского военного училища, Военный оркестр войсковой части 3426», — сообщается на странице губернского оркестра в соцсети «ВКонтакте». Валерий Халилов был художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Он погиб 25 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Тогда погибли более 90 человек, в том числе артисты ансамбля имени Александрова.  Фестиваль Халилова проводится с 2020 года. Он проходит в разных городах страны, собирая любителей военно-духовой музыки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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