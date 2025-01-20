Северный циклон принесет сильные метели в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Академическом районе. Екатеринбург, снег, академический район, доставка, зима, метель, непогода, снегопад, доставка еды, велокурьер
В регионе в ближайшие дни прогнозируются метели Фото:

Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов. Об этом 20 января сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«В начале недели под влиянием глубокой ложбины Северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег (а ночью вторника в горах до сильного), ветер усилится, ожидаются метели. К середине недели прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание — в эти дни в ночные часы местами ожидается до -27 градусов», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Уже к концу рабочей недели и выходным в регионе снова потеплеет, местами пройдет небольшой снег.

Во вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается умеренный снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица. Порывы ветра ночью достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха при прояснении упадет до -16 градусов.

В Челябинске ночью прогнозируется небольшой снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем и ночью составит -8, -10 градусов, говорят синоптики.

К концу января в Челябинске ожидается резкое похолодание, температура воздуха опустится до -27 градусов, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Такая температура воздуха ожидается в регионе в ночь на 31 января.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов. Об этом 20 января сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В начале недели под влиянием глубокой ложбины Северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег (а ночью вторника в горах до сильного), ветер усилится, ожидаются метели. К середине недели прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание — в эти дни в ночные часы местами ожидается до -27 градусов», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Уже к концу рабочей недели и выходным в регионе снова потеплеет, местами пройдет небольшой снег. Во вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается умеренный снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица. Порывы ветра ночью достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха при прояснении упадет до -16 градусов. В Челябинске ночью прогнозируется небольшой снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем и ночью составит -8, -10 градусов, говорят синоптики. К концу января в Челябинске ожидается резкое похолодание, температура воздуха опустится до -27 градусов, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Такая температура воздуха ожидается в регионе в ночь на 31 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...