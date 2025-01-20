Северный циклон принесет сильные метели в Челябинскую область

20 января 2025 в 14:06 Размер текста - 17 +

В регионе в ближайшие дни прогнозируются метели Фото: Илья Московец © URA.RU Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов. Об этом 20 января сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В начале недели под влиянием глубокой ложбины Северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег (а ночью вторника в горах до сильного), ветер усилится, ожидаются метели. К середине недели прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание — в эти дни в ночные часы местами ожидается до -27 градусов», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Уже к концу рабочей недели и выходным в регионе снова потеплеет, местами пройдет небольшой снег. Во вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается умеренный снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица. Порывы ветра ночью достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха при прояснении упадет до -16 градусов. В Челябинске ночью прогнозируется небольшой снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем и ночью составит -8, -10 градусов, говорят синоптики. К концу января в Челябинске ожидается резкое похолодание, температура воздуха опустится до -27 градусов, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Такая температура воздуха ожидается в регионе в ночь на 31 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов. Об этом 20 января сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В начале недели под влиянием глубокой ложбины Северного циклона пройдет небольшой и умеренный снег (а ночью вторника в горах до сильного), ветер усилится, ожидаются метели. К середине недели прогнозируется ослабление ветра и дополнительное выхолаживание — в эти дни в ночные часы местами ожидается до -27 градусов», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. Уже к концу рабочей недели и выходным в регионе снова потеплеет, местами пройдет небольшой снег. Во вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается умеренный снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица. Порывы ветра ночью достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха при прояснении упадет до -16 градусов. В Челябинске ночью прогнозируется небольшой снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днем и ночью составит -8, -10 градусов, говорят синоптики. К концу января в Челябинске ожидается резкое похолодание, температура воздуха опустится до -27 градусов, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Такая температура воздуха ожидается в регионе в ночь на 31 января.