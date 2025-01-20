Возгорание произошло в частном доме на Садовой (архивное фото)
В Тюмени в районе Дома Обороны сгорел жилой дом из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Сегодня в третьем часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Садовая. <...> К сожалению, на пожаре погиб человек. Предварительная причина происшествия: неосторожное обращение с огнем при курении», — указано в сообщении.
Пожар потушили. На месте работали 18 спасателей.
Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении
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