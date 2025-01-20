В Тюмени из-за непотушенной сигареты сгорел человек. Фото

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Возгорание произошло в частном доме на Садовой (архивное фото)
Возгорание произошло в частном доме на Садовой (архивное фото) Фото:

В Тюмени в районе Дома Обороны сгорел жилой дом из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в третьем часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Садовая. <...> К сожалению, на пожаре погиб человек. Предварительная причина происшествия: неосторожное обращение с огнем при курении», — указано в сообщении.

Пожар потушили. На месте работали 18 спасателей.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении
Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении
Фото:

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В Тюмени в районе Дома Обороны сгорел жилой дом из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Сегодня в третьем часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Садовая. <...> К сожалению, на пожаре погиб человек. Предварительная причина происшествия: неосторожное обращение с огнем при курении», — указано в сообщении. Пожар потушили. На месте работали 18 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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