Шторм движется на Тюменскую область

В Тюменской области 24 сентября ожидается штормовой ветер до 17 метров в секунду
Ветер и дождь ожидают тюменцев
Ветер и дождь ожидают тюменцев

В Тюменской области 24 сентября ожидается дождь и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«24 сентября днем по югу Тюменской области ожидается небольшой дождь, в крайних юго-восточных районах без осадков. Ветер юго-западный, западный. Днем местами порывы до 17м/с», — говорится в сообщении канала.

В Тюмени 24 сентября днем температура воздуха днем будет ощущаться как +15. Небольшой дождь ожидается утром.

