Шторм движется на Тюменскую область

Ветер и дождь ожидают тюменцев
В Тюменской области 24 сентября ожидается дождь и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«24 сентября днем по югу Тюменской области ожидается небольшой дождь, в крайних юго-восточных районах без осадков. Ветер юго-западный, западный. Днем местами порывы до 17м/с», — говорится в сообщении канала.
В Тюмени 24 сентября днем температура воздуха днем будет ощущаться как +15. Небольшой дождь ожидается утром.
