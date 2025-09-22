Испытания пройдут 1 октября
В Тюменской области 1 октября пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Проверка пройдет 1 октября с 10:40 до 10:45. Просим жителей соблюдать спокойствие. Услышав сигнал „Внимание всем!“ (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение», — подчеркнули в инфоцентре.
Ранее URA.RU писало, где в Тюмени и Тобольске можно найти убежища. В них горожане могут укрыться в случае реальной опасности.
