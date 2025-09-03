В каких регионах и когда начнут включать отопление

С началом осени жители России ждут включения отопления. При какой температуре запускают отопительный сезон, какие нормы тепла действуют в квартирах и куда жаловаться при нарушениях, рассказываем — в материале URA.RU.
Когда включат отопление?
Согласно постановлению Правительства РФ №354, начало отопительного сезона определяется по погодным условиям. При устойчивом поддержании среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней местные власти обязаны издать нормативный акт о старте подачи тепла.
Важно отметить, что без этого официального решения ни энергоснабжающие организации, ни управляющие компании не имеют права запускать отопление, даже при фактически холодной погоде. Для многоквартирных домов с автономными котельными вопрос начала сезона решается общим собранием собственников помещений.
Температура в квартире
Нормы температуры в жилых помещениях строго регламентированы: в жилых комнатах не ниже +18 градусов, в угловых комнатах — не ниже +20 градусов. Допускаются незначительные отклонения: в ночной период (с 00:00 до 05:00) возможно понижение на 3 градуса, однако в дневное время любые отклонения считаются нарушением.
А если на улице столбик термометра опустился до -31 градуса и ниже, то в квартире должно быть минимум +20 градусов, а в угловых комнатах — +22 градуса. Также есть стандарты, которые подсказывают, какой должна быть «оптимальная» температура — чтобы было не просто тепло, но и комфортно. Для жилых комнат это 20-22 градуса, на кухне — 19-21 градус, а в ванной можно погорячее — 24-26 градусов.
При аварийных отключениях установлены строгие лимиты. Не более 24 часов суммарно в месяц при температуре выше +12 градусах, не более 16 часов подряд при +12 градусов, 8 часов — при +10...+12 градусов и 4 часа — при +8...+10 градусах. При аварийных ситуациях управляющая компания обязана немедленно уведомить жильцов о сроках восстановления подачи тепла.
Новые правила с 2025 года
С марта 2025 года вступили в силу значимые изменения в правилах предоставления коммунальных услуг: из расчета исключаются площади балконов, лоджий и террас. Это изменение направлено на сокращение общих расходов на отопление, поскольку оплата производится только за обогреваемые пространства.
При неисправности общедомового прибора учета плата будет начисляться по среднему потреблению за 12 месяцев (вместо прежних 6). Регионам предоставлено право выбора системы оплаты — круглогодичная равномерная или только в течение отопительного периода.
В квартире холодно
Холодные батареи в квартире могут быть по разным причинам. Иногда из котельной или теплового пункта изначально подают недостаточно горячую воду. В других случаях проблема в самих радиаторах — в них мог скопиться воздух или образоваться осадок. Также трубы могут быть забиты мусором или ржавчиной.
Иногда причиной становится самовольное вмешательство одного из жильцов: например, кто-то мог сузить трубы, установить запрещённый в многоквартирных домах водяной тёплый пол или вывести радиатор на холодный балкон, из-за чего вода в системе остывает быстрее. Во всех этих случаях батареи будут хуже греть.
Если отопления нет или его явно недостаточно, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию с обязательной фиксацией номера заявки; при их бездействии — пожалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Если и там не собираются помогать в соблюдении прав собственников жилья, то их можно защищать в суде.
Для официального подтверждения нарушений требуется проведение замеров аккредитованной организацией с поверенным оборудованием, так как самостоятельные измерения не имеют юридической силы. За каждый час отклонения от нормативов предусмотрено снижение платы на 0,15%.
Мерзну в тепле
Для тех, кто мерзнет даже с работающим отоплением, эксперты рекомендуют временные решения. Наиболее оперативное решение — приобретение бытового обогревателя: современные модели (масляные, конвекторные или инфракрасные) отличаются энергоэффективностью и безопасностью, а весной они пригодятся в период отключения центрального отопления.
Параллельно следует проверить теплоизоляцию помещений: часто причиной холода становятся щели в оконных рамах или дверных проемах. Утепление окон специальными лентами, замена уплотнителей или установка теплосберегающих стеклопакетов могут значительно улучшить микроклимат.
Когда начали отопительный сезон в крупных городах в 2024 году:
- Москва — с 7 октября.
- В Московской области — с 29 сентября.
- Санкт-Петербург — неизвестно (в 2023 году со 2 октября).
- Екатеринбург — начался с 18 сентября.
- Казань — неизвестно (в 2023 году с 5 октября).
- Новосибирск — начался с 18 сентября.
- Омск — начался с 25 сентября.
- Красноярск — начался с 12 сентября.
- Нижний Новгород — начался с 3 октября.
- Челябинск — начался с 1 октября.
- Уфа — начался с 5 октября.
- Самара — начался с 25 сентября.
- Краснодар — неизвестно (в 2023 году с 15 октября).
- Ростов-на-Дону — неизвестно (в 2023 году с 11 октября).
- Воронеж — с 8 октября.
- Пермь — начался с 23 сентября.
- Волгоград — неизвестно (в 2023 году с 13 октября).
