Стало известно, что откроется в Тюмени на месте клуба Atmosphere

Точные сроки открытия нового бара неизвестны
В Тюмени на месте недавно закрывшегося клуба Atmosphere откроется бар Forma. Карточка предприятия появилась на сервисе 2ГИС.
«Ресторан-бар Forma. Скоро открытие», — указано на сервисе. Любая другая информация о новом пространстве отсутствует. У заведения пока нет соцсетей и контактных телефонов.
Новый бар откроется на месте известного в городе клуба Atmosphere. Информация о его закрытии появилась в конце августа, заведение начало свою работу еще в 2014 году. В свое время в его стенах выступили певцы Артем Качер, Amchi и Jony. А также диджеи Карина Истомина и Agraba.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!