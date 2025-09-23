Стало известно, что откроется в Тюмени на месте клуба Atmosphere

В Тюмени на месте клуба Atmosphere откроется новый бар
Точные сроки открытия нового бара неизвестны
Точные сроки открытия нового бара неизвестны Фото:

В Тюмени на месте недавно закрывшегося клуба Atmosphere откроется бар Forma. Карточка предприятия появилась на сервисе 2ГИС.

«Ресторан-бар Forma. Скоро открытие», — указано на сервисе. Любая другая информация о новом пространстве отсутствует. У заведения пока нет соцсетей и контактных телефонов.

Новый бар откроется на месте известного в городе клуба Atmosphere. Информация о его закрытии появилась в конце августа, заведение начало свою работу еще в 2014 году. В свое время в его стенах выступили певцы Артем Качер, Amchi и Jony. А также диджеи Карина Истомина и Agraba.

