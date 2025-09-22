22 сентября 2025

Рост 400% за неделю: в Тюменской области на карантин отправили 704 класса

В Тюменской области на дистант из-за карантина отправили 704 класса
Классы в школах стремительно пустеют
Классы в школах стремительно пустеют Фото:

В Тюменской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом на карантин отправлены 704 класса в школах и 10 групп в детских садах. Об этом сообщают журналисты.

«В Тюменской области с начала учебного года из-за роста заболеваемости на карантин отправили 704 класса в школах и десять групп в детсадах. Школьники обучаются дистанционно», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на инфоцентр правительства региона.

Число закрытых классов всего за неделю выросло почти на 400%. 17 сентября таковых было 143.

