Курганский минометчик «Цам-Цам» получил награду за участие в СВО

Курганский минометчик «Цам-Цам» получил медаль участника СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский военнослужащий с позывным «Цам-Цам» из минометного взвода получил награду от Минобороны РФ. Бойцу вручили медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщают волонтеры из Шадринска.
«Город на Исети, знай своих Героев! Шадринский воин „Цам-Цам“ был удостоен медали участника СВО», — сообщили в движении «Шадринск за Победу».
Ранее URA.RU писало, что курганский огнеметчик «Солнцепека» получил госнаграду от Путина. Боец с позывным «Нолик» был награжден медалью Суворова. Такой же награды был удостоен командир артвзвода «Матроскин»
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