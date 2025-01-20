20 января 2025

Курганский минометчик «Цам-Цам» получил награду за участие в СВО

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Курганский минометчик «Цам-Цам» получил медаль участника СВО
Курганский минометчик «Цам-Цам» получил медаль участника СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий с позывным «Цам-Цам» из минометного взвода получил награду от Минобороны РФ. Бойцу вручили медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщают волонтеры из Шадринска.

«Город на Исети, знай своих Героев! Шадринский воин „Цам-Цам“ был удостоен медали участника СВО», — сообщили в движении «Шадринск за Победу». 

Ранее URA.RU писало, что курганский огнеметчик «Солнцепека» получил госнаграду от Путина. Боец с позывным «Нолик» был награжден медалью Суворова. Такой же награды был удостоен командир артвзвода «Матроскин»

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Курганский военнослужащий с позывным «Цам-Цам» из минометного взвода получил награду от Минобороны РФ. Бойцу вручили медаль за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщают волонтеры из Шадринска. «Город на Исети, знай своих Героев! Шадринский воин „Цам-Цам“ был удостоен медали участника СВО», — сообщили в движении «Шадринск за Победу».  Ранее URA.RU писало, что курганский огнеметчик «Солнцепека» получил госнаграду от Путина. Боец с позывным «Нолик» был награжден медалью Суворова. Такой же награды был удостоен командир артвзвода «Матроскин»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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