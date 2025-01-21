Фон дер Ляйен, спровоцировавшая рост цен на нефть в ЕС, осознала свою ошибку

Фон дер Ляйен пожаловалась на «заоблачные цены» на энергоресурсы в Европе
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Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на высокую стоимость энергоносителей из России
Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на высокую стоимость энергоносителей из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на заоблачные, по ее мнению, цены на энергоресурсы в Европе. Об этом она заявила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом именно с ее подачи в 2022 году был введен потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, одновременно с эмбарго на соответствующие поставки.

«Наш импорт газа из России сократился почти на 75%, мы закупаем в России только 3% нашей нефти и никакого угля. Но свобода имеет цену. Европейские потребители и предприятия увидели заоблачные цены на энергию, которые для многих еще не снизились», — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме. Ее слова передает ТАСС. При этом, несмотря на антироссийские санкции с ее стороны, которые и привели к увеличению стоимости энергоресурсов, она обвинила в этом саму Россию.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Также при поддержке фон дер Ляйен принимались санкционные пакеты против России, которые также затрагивали и энергосферу, передает телеканал «Царьград».

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на заоблачные, по ее мнению, цены на энергоресурсы в Европе. Об этом она заявила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом именно с ее подачи в 2022 году был введен потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, одновременно с эмбарго на соответствующие поставки. «Наш импорт газа из России сократился почти на 75%, мы закупаем в России только 3% нашей нефти и никакого угля. Но свобода имеет цену. Европейские потребители и предприятия увидели заоблачные цены на энергию, которые для многих еще не снизились», — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме. Ее слова передает ТАСС. При этом, несмотря на антироссийские санкции с ее стороны, которые и привели к увеличению стоимости энергоресурсов, она обвинила в этом саму Россию. С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Также при поддержке фон дер Ляйен принимались санкционные пакеты против России, которые также затрагивали и энергосферу, передает телеканал «Царьград».
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