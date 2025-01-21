Вахтовики массово покидают мегастройку «Газпрома» в ЯНАО

В Новом Уренгое вахтовые рабочие, прибывшие на строительство «Газпромом» пешеходной галереи-променад, жалуются на задержки зарплат с ноября 2024 года. Не дождавшись выполнения обязательств со стороны омского субподрядчика «Стройтехнологии-Сибирь», вахтовики уезжают домой. Об этом они сообщили губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В организации агентству URA.RU пояснили причину конфликта.
«Работаем на участке заказчика ПАО „Газпром“ (пешеходная галерея-променад) на субподряде „Велесстроя“. Приехали на вахту в Новый Уренгой, нас пригласили на работу со всех регионов России, и мы не получаем зарплату с ноября, а нам уже домой, все увольняются», — пишет Богдан Тихонов губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в Telegram.
По словам вахтовика, вместе с коллегами он собирался подавать заявление в суд, но понимает, что гражданский иск если и решит проблему, то нескоро. «У всех кредиты и ипотеки, долгие разбирательства и наши проблемы банков не касаются», — пишет Тихонов.
Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в бухгалтерию ООО «Стройтехнологии-Сибирь». Там рассказали, что задержки заработной платы действительно начались в ноябре. Вахтовые рабочие не получили свои деньги за часть месяца из-за того, что подрядчик отказывается подписывать акт приемки-передачи по выполненным работам.
«Ситуация будет исправлена в ближайшее время. Сижу сейчас, выбиваю деньги из заказчиков», – говорит бухгалтер компании.
ООО «Стройтехнологии-Сибирь» — компания из Омска, один из подрядчиков «Велесстроя». Занимается строительством промышленных и гражданских объектов.
Крытая пешеходная галерея-променад строится к юбилею Нового Уренгоя. Инвестор — ПАО «Газпром». Это уникальный и крупный объект площадью более 80 тысяч кв. метров. С учетом большого объема работ предполагается поэтапная сдача галереи. Первый этап планируется к вводу в конце 2025 года, второй — в начале 2026 года.
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