21 января 2025

Вахтовики массово покидают мегастройку «Газпрома» в ЯНАО

Вахтовикам задерживают зарплату на строительстве галереи-променад в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовики не дождались зарплаты и поехали домой
Вахтовики не дождались зарплаты и поехали домой Фото:

В Новом Уренгое вахтовые рабочие, прибывшие на строительство «Газпромом» пешеходной галереи-променад, жалуются на задержки зарплат с ноября 2024 года. Не дождавшись выполнения обязательств со стороны омского субподрядчика «Стройтехнологии-Сибирь», вахтовики уезжают домой. Об этом они сообщили губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В организации агентству URA.RU пояснили причину конфликта.

«Работаем на участке заказчика ПАО „Газпром“ (пешеходная галерея-променад) на субподряде „Велесстроя“. Приехали на вахту в Новый Уренгой, нас пригласили на работу со всех регионов России, и мы не получаем зарплату с ноября, а нам уже домой, все увольняются», — пишет Богдан Тихонов губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в Telegram.

По словам вахтовика, вместе с коллегами он собирался подавать заявление в суд, но понимает, что гражданский иск если и решит проблему, то нескоро. «У всех кредиты и ипотеки, долгие разбирательства и наши проблемы банков не касаются», — пишет Тихонов.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в бухгалтерию ООО «Стройтехнологии-Сибирь». Там рассказали, что задержки заработной платы действительно начались в ноябре. Вахтовые рабочие не получили свои деньги за часть месяца из-за того, что подрядчик отказывается подписывать акт приемки-передачи по выполненным работам. 

«Ситуация будет исправлена в ближайшее время. Сижу сейчас, выбиваю деньги из заказчиков», – говорит бухгалтер компании.

ООО «Стройтехнологии-Сибирь» — компания из Омска, один из подрядчиков «Велесстроя». Занимается строительством промышленных и гражданских объектов.

Крытая пешеходная галерея-променад строится к юбилею Нового Уренгоя. Инвестор — ПАО «Газпром». Это уникальный и крупный объект площадью более 80 тысяч кв. метров. С учетом большого объема работ предполагается поэтапная сдача галереи. Первый этап планируется к вводу в конце 2025 года, второй — в начале 2026 года.

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В Новом Уренгое вахтовые рабочие, прибывшие на строительство «Газпромом» пешеходной галереи-променад, жалуются на задержки зарплат с ноября 2024 года. Не дождавшись выполнения обязательств со стороны омского субподрядчика «Стройтехнологии-Сибирь», вахтовики уезжают домой. Об этом они сообщили губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В организации агентству URA.RU пояснили причину конфликта. «Работаем на участке заказчика ПАО „Газпром“ (пешеходная галерея-променад) на субподряде „Велесстроя“. Приехали на вахту в Новый Уренгой, нас пригласили на работу со всех регионов России, и мы не получаем зарплату с ноября, а нам уже домой, все увольняются», — пишет Богдан Тихонов губернатору Ямала Дмитрию Артюхову в Telegram. По словам вахтовика, вместе с коллегами он собирался подавать заявление в суд, но понимает, что гражданский иск если и решит проблему, то нескоро. «У всех кредиты и ипотеки, долгие разбирательства и наши проблемы банков не касаются», — пишет Тихонов. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в бухгалтерию ООО «Стройтехнологии-Сибирь». Там рассказали, что задержки заработной платы действительно начались в ноябре. Вахтовые рабочие не получили свои деньги за часть месяца из-за того, что подрядчик отказывается подписывать акт приемки-передачи по выполненным работам. ООО «Стройтехнологии-Сибирь» — компания из Омска, один из подрядчиков «Велесстроя». Занимается строительством промышленных и гражданских объектов. Крытая пешеходная галерея-променад строится к юбилею Нового Уренгоя. Инвестор — ПАО «Газпром». Это уникальный и крупный объект площадью более 80 тысяч кв. метров. С учетом большого объема работ предполагается поэтапная сдача галереи. Первый этап планируется к вводу в конце 2025 года, второй — в начале 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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