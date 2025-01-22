Неизвестные в камуфляже устроили стрельбу на кладбище «Вагнера» в Иркутской области

В Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер». По данным СМИ, таким образом прошло открытие нового мемориала памяти павших бойцов.
«На Александровском кладбище прошло открытие мемориала, посвящённого героям ЧВК „Вагнер“, отдавшим свои жизни за Родину», — указано в подписи к видео в сообществе «Оркестранты Войны». Материал опубликован в сети «ВК Видео».
Кадры запечатлели торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного погибшим бойцам ЧВК. На видеозаписи видны черные пирамидальные надгробия, характерные для могил «вагнеровцев», а также памятники основателю ЧВК Евгению Пригожину и командующему Дмитрию Уткину. После официальной речи мужчины в камуфляже произвели залпы из автоматического оружия в воздух.
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