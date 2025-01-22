На программу Юлии Высоцкой подали в суд

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На программу Высоцкой подали судебный иск из-за нарушения авторских прав
На программу Высоцкой подали судебный иск из-за нарушения авторских прав Фото:

Компания ООО «Восьмая заповедь» подала в суд на кулинарную программу «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой с требованием выплатить 100 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщили журналисты.

«Компания ООО „Восьмая заповедь“ подала в суд на программу Юлии Высоцкой. Согласно информации, истцы требуют взыскать с ООО „Едим дома“ 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Высоцкая без спроса использовала чужие материалы в программе», — передает telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что на данный момент иск остается без движения, потому что в нем нашли нарушения. У заявителя есть время до 17 февраля, чтобы их исправить.

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Компания ООО «Восьмая заповедь» подала в суд на кулинарную программу «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой с требованием выплатить 100 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщили журналисты. «Компания ООО „Восьмая заповедь“ подала в суд на программу Юлии Высоцкой. Согласно информации, истцы требуют взыскать с ООО „Едим дома“ 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Высоцкая без спроса использовала чужие материалы в программе», — передает telegram-канал «Звездач». Отмечается, что на данный момент иск остается без движения, потому что в нем нашли нарушения. У заявителя есть время до 17 февраля, чтобы их исправить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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