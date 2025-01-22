На программу Юлии Высоцкой подали в суд

Компания ООО «Восьмая заповедь» подала в суд на кулинарную программу «Едим дома» телеведущей Юлии Высоцкой с требованием выплатить 100 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщили журналисты.
«Компания ООО „Восьмая заповедь“ подала в суд на программу Юлии Высоцкой. Согласно информации, истцы требуют взыскать с ООО „Едим дома“ 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Высоцкая без спроса использовала чужие материалы в программе», — передает telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что на данный момент иск остается без движения, потому что в нем нашли нарушения. У заявителя есть время до 17 февраля, чтобы их исправить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.