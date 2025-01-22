Челябинск встал в восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особенно затруднено движение на перекрестке улиц Блюхера и Доватора
Особенно затруднено движение на перекрестке улиц Блюхера и Доватора Фото:

В Челябинске вечером 22 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных на сайте «Яндекс. Карты».

На большинстве дорог в центре города наблюдаются восьмибалльные пробки. Участки, где движение усложнено, отмечены на карте желтым цветом. Зоны с наиболее серьезными заторами, в которых автомобили стоят на месте или едут очень медленно, выделены красным и бордовым цветами.

По данным сайта «Яндекс.Карты», самое затрудненное движение зафиксировано на улицах Воровского, Блюхера и Доватора. Пробки наблюдаются также на проспекте Ленина, улице Курчатова и Проспекте Победы.

Движение должно нормализоваться в течение часа
Движение должно нормализоваться в течение часа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вечером 22 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных на сайте «Яндекс. Карты». На большинстве дорог в центре города наблюдаются восьмибалльные пробки. Участки, где движение усложнено, отмечены на карте желтым цветом. Зоны с наиболее серьезными заторами, в которых автомобили стоят на месте или едут очень медленно, выделены красным и бордовым цветами. По данным сайта «Яндекс.Карты», самое затрудненное движение зафиксировано на улицах Воровского, Блюхера и Доватора. Пробки наблюдаются также на проспекте Ленина, улице Курчатова и Проспекте Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...