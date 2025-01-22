В Челябинске вечером 22 января начались восьмибалльные пробки. Об этом говорится в данных на сайте «Яндекс. Карты».
На большинстве дорог в центре города наблюдаются восьмибалльные пробки. Участки, где движение усложнено, отмечены на карте желтым цветом. Зоны с наиболее серьезными заторами, в которых автомобили стоят на месте или едут очень медленно, выделены красным и бордовым цветами.
По данным сайта «Яндекс.Карты», самое затрудненное движение зафиксировано на улицах Воровского, Блюхера и Доватора. Пробки наблюдаются также на проспекте Ленина, улице Курчатова и Проспекте Победы.
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