Стало известно, почему умер пресс-секретарь Shaman

Пресс-секретарь российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), глава пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем, вызванных приемом лекарства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о самом препарате, который принимал Коробков-Землянский, пока неизвестны.
Ранее появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского на наркотики. В ходе исследования в крови мужчины не были обнаружены какие-либо запрещенные вещества.
Коробков-Землянский ушел из жизни в ноябре 2024 года в Москве в возрасте 40 лет, пишет «Национальная служба новостей». Церемония прощания состоялась в закрытом режиме в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание с пресс-секретарем собрались его родные, друзья и коллеги, среди которых был замечен и Shaman.
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