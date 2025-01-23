Стало известно, почему умер пресс-секретарь Shaman

Пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский умер из-за проблем с сердцем
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Пресс-секретарь Ярослава Дронова умер из-за проблем с сердцем на фоне приема лекарств
Пресс-секретарь Ярослава Дронова умер из-за проблем с сердцем на фоне приема лекарств Фото:

Пресс-секретарь российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), глава пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем, вызванных приемом лекарства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о самом препарате, который принимал Коробков-Землянский, пока неизвестны.

Ранее появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского на наркотики. В ходе исследования в крови мужчины не были обнаружены какие-либо запрещенные вещества.

Коробков-Землянский ушел из жизни в ноябре 2024 года в Москве в возрасте 40 лет, пишет «Национальная служба новостей». Церемония прощания состоялась в закрытом режиме в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание с пресс-секретарем собрались его родные, друзья и коллеги, среди которых был замечен и Shaman.

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Пресс-секретарь российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), глава пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем, вызванных приемом лекарства. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Дополнительные подробности о самом препарате, который принимал Коробков-Землянский, пока неизвестны. Ранее появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского на наркотики. В ходе исследования в крови мужчины не были обнаружены какие-либо запрещенные вещества. Коробков-Землянский ушел из жизни в ноябре 2024 года в Москве в возрасте 40 лет, пишет «Национальная служба новостей». Церемония прощания состоялась в закрытом режиме в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На прощание с пресс-секретарем собрались его родные, друзья и коллеги, среди которых был замечен и Shaman.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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