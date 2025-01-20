Появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman на запрещенные вещества

В крови погибшего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
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Ранее по факту смерти Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу
Ранее по факту смерти Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу Фото:

В крови умершего Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), в ходе проведенной экспертизы не были найдены запрещенные вещества. Как сообщают СМИ, причиной смерти могло стать отравление.

«Запрещенных веществ в крови не было», — заявил источник РИА Новости. По данным информатора, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом.

Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве, ему было 40 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, после смерти журналиста была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. Проститься с пресс-секретарем пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом писал «Ридус».

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В крови умершего Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), в ходе проведенной экспертизы не были найдены запрещенные вещества. Как сообщают СМИ, причиной смерти могло стать отравление. «Запрещенных веществ в крови не было», — заявил источник РИА Новости. По данным информатора, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом. Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве, ему было 40 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, после смерти журналиста была проведена судебно-медицинская экспертиза. Церемония прощания прошла в закрытом режиме в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. Проститься с пресс-секретарем пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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