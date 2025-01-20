Появились результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman на запрещенные вещества

В крови умершего Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), в ходе проведенной экспертизы не были найдены запрещенные вещества. Как сообщают СМИ, причиной смерти могло стать отравление.
«Запрещенных веществ в крови не было», — заявил источник РИА Новости. По данным информатора, причиной гибели могло стать отравление неизвестным веществом.
Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве, ему было 40 лет. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, после смерти журналиста была проведена судебно-медицинская экспертиза.
Церемония прощания прошла в закрытом режиме в Большом траурном зале на Троекуровском кладбище. Проститься с пресс-секретарем пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом писал «Ридус».
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