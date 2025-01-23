В Госдуме предложили способ борьбы с зависимостью от маркетплейсов

В России предложили законодательно заставить маркетплейсы предоставлять гражданам возможность для установки самозапрета на покупки или определения ежемесячного лимита расходов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди».
«Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем», — передает РБК предложение Даванкова. Отмечается, что пользователь сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений.
Изменения депутат предложил внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который находится в разработке Министерства экономического развития. Даванков также указал на проблему с неуправляемым потреблением и развитием зависимости от онлайн-покупок среди населения.
Практика самозапрета уже утверждена в РФ. С 1 марта 2025 года россияне смогут воспользоваться новой процедурой, которая затронет кредиты. Основной целью данной меры является защита от мошенников. Об этом писал «Ридус».
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