В Госдуме предложили способ борьбы с зависимостью от маркетплейсов

Вице-спикер Думы Даванков: необходим самозапрет покупок на маркетплейсах
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Даванкова, самозапрет избавит от зависимости онлайн-покупок
По словам Даванкова, самозапрет избавит от зависимости онлайн-покупок Фото:

В России предложили законодательно заставить маркетплейсы предоставлять гражданам возможность для установки самозапрета на покупки или определения ежемесячного лимита расходов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди».

«Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем», — передает РБК предложение Даванкова. Отмечается, что пользователь сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений.

Изменения депутат предложил внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который находится в разработке Министерства экономического развития. Даванков также указал на проблему с неуправляемым потреблением и развитием зависимости от онлайн-покупок среди населения.

Практика самозапрета уже утверждена в РФ. С 1 марта 2025 года россияне смогут воспользоваться новой процедурой, которая затронет кредиты. Основной целью данной меры является защита от мошенников. Об этом писал «Ридус».

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В России предложили законодательно заставить маркетплейсы предоставлять гражданам возможность для установки самозапрета на покупки или определения ежемесячного лимита расходов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». «Реализация указанной инициативы может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным импульсивным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем», — передает РБК предложение Даванкова. Отмечается, что пользователь сможет самостоятельно настраивать параметры ограничений. Изменения депутат предложил внести в проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации», который находится в разработке Министерства экономического развития. Даванков также указал на проблему с неуправляемым потреблением и развитием зависимости от онлайн-покупок среди населения. Практика самозапрета уже утверждена в РФ. С 1 марта 2025 года россияне смогут воспользоваться новой процедурой, которая затронет кредиты. Основной целью данной меры является защита от мошенников. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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