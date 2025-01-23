В Челябинской области более чем на миллиард увеличили сумму на капремонт домов

В Челябинской области сумму, которую выделят на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году, увеличили более чем на миллиард рублей. Как сообщил URA.RU председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко, она составит 5,7 миллиарда рублей.
«В прошлом году на капремонт было выделено 4,5 миллиарда рублей. Основные направления расходов — это замена лифтов, ремонт кровель, фасадов и фундаментов, внутридомовых сетей. В наступившем году выделяемая на капитальный ремонт сумма будет больше. Она составит 5,7 миллиарда рублей. Соответственно, больше домов будет отремонтировано», — подчеркнул Денисенко.
Денисенко отметил, что депутаты областного заксобрания регулярно осуществляют проверки качества капремонта, как по обращениям жителей, так и по собственной инициативе. В случае выявления некачественной работы подрядчика следует обращение в региональный фонд капремонта. Также, по словам Денисенко, одним из инструментов повышения качества и эффективности выполнения капитального ремонта является взаимодействие депутатов с Контрольно-счетной палатой региона.
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