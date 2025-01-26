Опасная погода накроет Челябинскую область через несколько часов

Сильный снег с дождем, метели и гололедица прогнозируются в Челябинской области ночью и днем 28 января. О штормовом предупреждении из-за опасной погоды URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью и днем 28 января в северной половине Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, слабые метели, гололедица от снежного наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии 27 января распорядился держать под контролем уборку снега в городе из-за непогоды. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Важно обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!