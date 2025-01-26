26 января 2025

Опасная погода накроет Челябинскую область через несколько часов

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода надвигается на Челябинскую область (архивное фото)
Непогода надвигается на Челябинскую область (архивное фото) Фото:

Сильный снег с дождем, метели и гололедица прогнозируются в Челябинской области ночью и днем 28 января. О штормовом предупреждении из-за опасной погоды URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью и днем 28 января в северной половине Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, слабые метели, гололедица от снежного наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии 27 января распорядился держать под контролем уборку снега в городе из-за непогоды. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Важно обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сильный снег с дождем, метели и гололедица прогнозируются в Челябинской области ночью и днем 28 января. О штормовом предупреждении из-за опасной погоды URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «Штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Ночью и днем 28 января в северной половине Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, в горах местами сильный, слабые метели, гололедица от снежного наката», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  Глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии 27 января распорядился держать под контролем уборку снега в городе из-за непогоды. На неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Важно обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников, заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...