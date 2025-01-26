Лошкин распорядился держать под контролем уборку снега в Челябинске

В Челябинске на неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Глава города Алексей Лошкин распорядился держать на особом контролем уборку снега и работу общественного транспорта в эти дни, передает корреспондент URA.RU.
«[Требование] касается всех. Учитывая погоду необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников», — заявил Лошкин 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Согласно данным с сервиса «Яндекс. Погода», в Челябинске всю неделю, кроме понедельника, ожидается снег. Особенно сильные осадки прогнозируются 28, 29 и 31 января.
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