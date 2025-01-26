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Лошкин распорядился держать под контролем уборку снега в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин просит держать под контролем ситуацию уборку снега и работу транспорта в снегопад
Лошкин просит держать под контролем ситуацию уборку снега и работу транспорта в снегопад Фото:

В Челябинске на неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Глава города Алексей Лошкин распорядился держать на особом контролем уборку снега и работу общественного транспорта в эти дни, передает корреспондент URA.RU. 

«[Требование] касается всех. Учитывая погоду необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников», — заявил Лошкин 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Согласно данным с сервиса «Яндекс. Погода», в Челябинске всю неделю, кроме понедельника, ожидается снег. Особенно сильные осадки прогнозируются 28, 29 и 31 января. 

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В Челябинске на неделе с 27 января по 2 февраля ожидается сильный снегопад. Глава города Алексей Лошкин распорядился держать на особом контролем уборку снега и работу общественного транспорта в эти дни, передает корреспондент URA.RU.  «[Требование] касается всех. Учитывая погоду необходимо обеспечить уборку снега и держать под контролем работу транспортников», — заявил Лошкин 27 января на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.  Согласно данным с сервиса «Яндекс. Погода», в Челябинске всю неделю, кроме понедельника, ожидается снег. Особенно сильные осадки прогнозируются 28, 29 и 31 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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