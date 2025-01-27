Reuters: ХАМАС передало список заложников, которых освободят в первом этапе

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Из сектора Газа в рамках перемирия должны вернуться 25 живых израильских заложников
Из сектора Газа в рамках перемирия должны вернуться 25 живых израильских заложников Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю список из 33 заложников, которых планируется освободить в рамках первого этапа сделки о перемирии. Согласно информации зарубежных изданий, из списка следует, что 25 заложников еще живы.

«ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», — пишет Reuters. Агентство ссылается на представителя группировки.

Информация о состоянии заложников была передана после того, как канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списков живых и погибших заложников. На первом этапе сделки из сектора Газа уже вернулись семь израильских заложников.

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Палестинское движение ХАМАС передало Израилю список из 33 заложников, которых планируется освободить в рамках первого этапа сделки о перемирии. Согласно информации зарубежных изданий, из списка следует, что 25 заложников еще живы. «ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», — пишет Reuters. Агентство ссылается на представителя группировки. Информация о состоянии заложников была передана после того, как канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списков живых и погибших заложников. На первом этапе сделки из сектора Газа уже вернулись семь израильских заложников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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