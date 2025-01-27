27 января 2025

Житель Ямала не пускал полицию и врачей к смертельно раненому другу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейских и врачей преступник не хотел пускать домой
Полицейских и врачей преступник не хотел пускать домой Фото:

Житель Пуровского района (ЯНАО) не пускал полицейских и медиков к истекающему кровью собутыльнику. Дверь в квартиру, где произошло преступление, пришлось вскрывать. Пострадавшего успели спасти. Виновный проведет четыре года в колонии строгого режима, сообщает надзорное ведомство.

«Установлено, что 3 октября 2024 в вечернее время мужчина, находясь по месту своего жительства, совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки», — сообщается в релизе окружной прокуратуры. Собутыльники поссорились, хозяин квартиры несколько раз ударил приятеля кухонным ножом, в том числе в шею и живот. Затем оставил жертву в кресле, думая, что зарезал до смерти.

Прибывших на место происшествие медиков и сотрудников полиции в квартиру не запускал. Полицейские вскрыли дверь — это спасло жизнь потерпевшему: врачи успели оказать ему помощь.

Суд приговорил виновного в покушении на убийство к четырем годам в колонии строгого режима. У сторон есть время на обжалование решения суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пуровского района (ЯНАО) не пускал полицейских и медиков к истекающему кровью собутыльнику. Дверь в квартиру, где произошло преступление, пришлось вскрывать. Пострадавшего успели спасти. Виновный проведет четыре года в колонии строгого режима, сообщает надзорное ведомство. «Установлено, что 3 октября 2024 в вечернее время мужчина, находясь по месту своего жительства, совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки», — сообщается в релизе окружной прокуратуры. Собутыльники поссорились, хозяин квартиры несколько раз ударил приятеля кухонным ножом, в том числе в шею и живот. Затем оставил жертву в кресле, думая, что зарезал до смерти. Прибывших на место происшествие медиков и сотрудников полиции в квартиру не запускал. Полицейские вскрыли дверь — это спасло жизнь потерпевшему: врачи успели оказать ему помощь. Суд приговорил виновного в покушении на убийство к четырем годам в колонии строгого режима. У сторон есть время на обжалование решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...