Житель Ямала не пускал полицию и врачей к смертельно раненому другу

Житель Пуровского района (ЯНАО) не пускал полицейских и медиков к истекающему кровью собутыльнику. Дверь в квартиру, где произошло преступление, пришлось вскрывать. Пострадавшего успели спасти. Виновный проведет четыре года в колонии строгого режима, сообщает надзорное ведомство.
«Установлено, что 3 октября 2024 в вечернее время мужчина, находясь по месту своего жительства, совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки», — сообщается в релизе окружной прокуратуры. Собутыльники поссорились, хозяин квартиры несколько раз ударил приятеля кухонным ножом, в том числе в шею и живот. Затем оставил жертву в кресле, думая, что зарезал до смерти.
Прибывших на место происшествие медиков и сотрудников полиции в квартиру не запускал. Полицейские вскрыли дверь — это спасло жизнь потерпевшему: врачи успели оказать ему помощь.
Суд приговорил виновного в покушении на убийство к четырем годам в колонии строгого режима. У сторон есть время на обжалование решения суда.
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