В Курске уволилась чиновница, которую Хинштейн осудил за отпуск за границей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) региона Ирину Мусьял за отпуск в Индии. Теперь она уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Врио министра по государственной охране ОКН Курской области Ирина Мусьял покидает пост по собственному желанию», — заявили в правительстве. Информацию передает telegram-канал 46 ТВ.
Чиновница вернулась 27 января из отпуска, проведенного частично в Индии. Этот факт вызвал недовольство у Александра Хинштейна. На заседании правительства Курской области он заявил. что не знал об этой поездке и высказал критику в адрес Мусьял. В результате было принято решение, что в дальнейшем все чиновники региональной администрации будут информировать главу администрации о своих заграничных поездках, передает «Национальная служба новостей».
Ирина Мусьял в свою очередь отметила, что ее отпуск был оформлен в соответствии с правилами, а разрешение на него подписал сам Александр Хинштейн. Также она подчеркнула, что по своему статусу у нее нет запрета на выезд за границу, особенно в такую страну, как Индия. Однако после этого инцидента Мусьял подала заявление об увольнении. По данным telegram-канала 46 ТВ, предполагается, что ее место займет Александр Потанин.
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