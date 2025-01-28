В Курске уволилась чиновница, которую Хинштейн осудил за отпуск за границей

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Хинштейн заявил, что не знал о поездке Мусьял в Индию
Хинштейн заявил, что не знал о поездке Мусьял в Индию Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) региона Ирину Мусьял за отпуск в Индии. Теперь она уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

«Врио министра по государственной охране ОКН Курской области Ирина Мусьял покидает пост по собственному желанию», — заявили в правительстве. Информацию передает telegram-канал 46 ТВ. 

Чиновница вернулась 27 января из отпуска, проведенного частично в Индии. Этот факт вызвал недовольство у Александра Хинштейна. На заседании правительства Курской области он заявил. что не знал об этой поездке и высказал критику в адрес Мусьял. В результате было принято решение, что в дальнейшем все чиновники региональной администрации будут информировать главу администрации о своих заграничных поездках, передает «Национальная служба новостей». 

Ирина Мусьял в свою очередь отметила, что ее отпуск был оформлен в соответствии с правилами, а разрешение на него подписал сам Александр Хинштейн. Также она подчеркнула, что по своему статусу у нее нет запрета на выезд за границу, особенно в такую страну, как Индия. Однако после этого инцидента Мусьял подала заявление об увольнении. По данным telegram-канала 46 ТВ, предполагается, что ее место займет Александр Потанин. 

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) региона Ирину Мусьял за отпуск в Индии. Теперь она уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили в региональном правительстве.  «Врио министра по государственной охране ОКН Курской области Ирина Мусьял покидает пост по собственному желанию», — заявили в правительстве. Информацию передает telegram-канал 46 ТВ.  Чиновница вернулась 27 января из отпуска, проведенного частично в Индии. Этот факт вызвал недовольство у Александра Хинштейна. На заседании правительства Курской области он заявил. что не знал об этой поездке и высказал критику в адрес Мусьял. В результате было принято решение, что в дальнейшем все чиновники региональной администрации будут информировать главу администрации о своих заграничных поездках, передает «Национальная служба новостей».  Ирина Мусьял в свою очередь отметила, что ее отпуск был оформлен в соответствии с правилами, а разрешение на него подписал сам Александр Хинштейн. Также она подчеркнула, что по своему статусу у нее нет запрета на выезд за границу, особенно в такую страну, как Индия. Однако после этого инцидента Мусьял подала заявление об увольнении. По данным telegram-канала 46 ТВ, предполагается, что ее место займет Александр Потанин. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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