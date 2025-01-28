Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море

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Атомный ледокол продолжает работу в штатном режиме
Атомный ледокол продолжает работу в штатном режиме Фото:

В Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки во время освобождения другого судна, которые застряло во льдах. Об этом сообщили в «Росатомфлоте». 

«Атомный ледокол „50 лет Победы“ в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, освобождая застрявшее во льдах судно», — заявили в «Росатомфлоте». Информацию передает РИА Новости.

При этом ледокол на данный момент продолжает работу в штатном режиме. Он находится в акватории Северного морского пути. 

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В Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки во время освобождения другого судна, которые застряло во льдах. Об этом сообщили в «Росатомфлоте».  «Атомный ледокол „50 лет Победы“ в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, освобождая застрявшее во льдах судно», — заявили в «Росатомфлоте». Информацию передает РИА Новости. При этом ледокол на данный момент продолжает работу в штатном режиме. Он находится в акватории Северного морского пути. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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