Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море

В Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки во время освобождения другого судна, которые застряло во льдах. Об этом сообщили в «Росатомфлоте».
«Атомный ледокол „50 лет Победы“ в Карском море получил повреждение обшивки края левого борта, освобождая застрявшее во льдах судно», — заявили в «Росатомфлоте». Информацию передает РИА Новости.
При этом ледокол на данный момент продолжает работу в штатном режиме. Он находится в акватории Северного морского пути.
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