В ХМАО прокуратура освободила инвалида от долгов по ЖКХ

В Радужном (ХМАО) управляющая компания при открытии нового счета местному жителю с инвалидностью, перенесла все начисленные платежи за прошедший год. У югорчанина образовался долг за услуги ЖКХ, но, как оказалось, эти суммы были уже уплачены. Прокуратура города через суд исключила задолженность.

«Прокуратура провела проверку по обращению представителя инвалида. За заявителем в марте 2024 года зарегистрировано право собственности на жилое помещение. В марте 2025 года управляющей компанией открыт новый лицевой счет, на который перенесена сумма, начисленная за период с марта 2024 по март 2025 года. В ходе проверки из платежных документов инвалида исключена задолженность за услуги ЖКХ, произведен перерасчет», — сообщается в telegram-канале ведомства.