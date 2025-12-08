МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан
Аномальный мороз обещают ночью 9 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до -42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Ночью 9 декабря в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные морозы до -42°С! Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности!» — заявили спасатели.
Рекомендуется избегать поездок на авто. Всем жителям советуют оставаться и дома и не выходить на улицу.
