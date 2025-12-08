МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

Аномальный мороз обещают ночью 9 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до -42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Ночью 9 декабря в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные морозы до -42°С! Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности!» — заявили спасатели.