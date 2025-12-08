Логотип РИА URA.RU
МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области ожидается понижение температуры до -42 градусов
09 декабря 2025 в 01:00
Аномальный мороз обещают ночью 9 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области ночью 9 декабря ожидаются аномальные морозы. Температура местами может опуститься до -42 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Ночью 9 декабря в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные морозы до -42°С! Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности!» — заявили спасатели.

Рекомендуется избегать поездок на авто. Всем жителям советуют оставаться и дома и не выходить на улицу.

