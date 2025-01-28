28 января 2025

Пенсионерка заживо сгорела в многоэтажке Нижнего Тагила. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , мчс, пожарный, обход квартир
Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара Фото:

В Нижнем Тагиле вечером 28 января в квартире девятиэтажного дома заживо сгорела 75-летняя женщина. По одной из версий, у пенсионерки не работало электричество, поэтому она пользовалась свечами, из-за которых начался пожар, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города.

«Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома по улице Алтайской, 23 поступило в 18:44, горело домашнее имущество», — следует из поста отдела в соцсети «ВКонтакте». Пожар тушили три единицы спецтехники и семь человек личного состава.

Сейчас специалисты проводят проверку и рассматривают все причины возгорания. Наиболее вероятная из них — неосторожное обращение с огнем.

На месте ЧП работали семь спасателей
На месте ЧП работали семь спасателей
Фото:

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В Нижнем Тагиле вечером 28 января в квартире девятиэтажного дома заживо сгорела 75-летняя женщина. По одной из версий, у пенсионерки не работало электричество, поэтому она пользовалась свечами, из-за которых начался пожар, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города. «Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома по улице Алтайской, 23 поступило в 18:44, горело домашнее имущество», — следует из поста отдела в соцсети «ВКонтакте». Пожар тушили три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Сейчас специалисты проводят проверку и рассматривают все причины возгорания. Наиболее вероятная из них — неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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