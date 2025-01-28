Пенсионерка заживо сгорела в многоэтажке Нижнего Тагила. Фото

29 января 2025 в 13:10 Размер текста - 17 +

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле вечером 28 января в квартире девятиэтажного дома заживо сгорела 75-летняя женщина. По одной из версий, у пенсионерки не работало электричество, поэтому она пользовалась свечами, из-за которых начался пожар, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города. «Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома по улице Алтайской, 23 поступило в 18:44, горело домашнее имущество», — следует из поста отдела в соцсети «ВКонтакте». Пожар тушили три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Сейчас специалисты проводят проверку и рассматривают все причины возгорания. Наиболее вероятная из них — неосторожное обращение с огнем. На месте ЧП работали семь спасателей сообщество «ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле вечером 28 января в квартире девятиэтажного дома заживо сгорела 75-летняя женщина. По одной из версий, у пенсионерки не работало электричество, поэтому она пользовалась свечами, из-за которых начался пожар, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы города. «Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома по улице Алтайской, 23 поступило в 18:44, горело домашнее имущество», — следует из поста отдела в соцсети «ВКонтакте». Пожар тушили три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Сейчас специалисты проводят проверку и рассматривают все причины возгорания. Наиболее вероятная из них — неосторожное обращение с огнем.