В Москве похоронили члена актерской династии Игоря Янковского

В Москве прошла траурная церемония памяти ушедшего из жизни актера и медиаменеджера Игоря Янковского. Прощание состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались близкие, друзья и коллеги покойного. Присутствующие проводили Игоря Янковского громкими аплодисментами, отдав дань уважения его таланту и вкладу в искусство.
«На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие», — передает Life.ru. Среди них актер Филлип Янковского (двоюродный брат Игоря). Медиаменеджера похоронят на Троекуровском кладбище
Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет. Он приходится племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому. URA.RU рассказывало историю жизни Игоря, который из актерства перешел в рекламу.
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