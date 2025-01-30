В Москве похоронили члена актерской династии Игоря Янковского

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Игоря Янковского похоронят на Троекуровском кладбище
Игоря Янковского похоронят на Троекуровском кладбище Фото:

В Москве прошла траурная церемония памяти ушедшего из жизни актера и медиаменеджера Игоря Янковского. Прощание состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались близкие, друзья и коллеги покойного. Присутствующие проводили Игоря Янковского громкими аплодисментами, отдав дань уважения его таланту и вкладу в искусство.

«На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие», — передает Life.ru. Среди них актер Филлип Янковского (двоюродный брат Игоря). Медиаменеджера похоронят на Троекуровском кладбище

Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет. Он приходится племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому. URA.RU рассказывало историю жизни Игоря, который из актерства перешел в рекламу.

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В Москве прошла траурная церемония памяти ушедшего из жизни актера и медиаменеджера Игоря Янковского. Прощание состоялось в Белом зале Дома кино, где собрались близкие, друзья и коллеги покойного. Присутствующие проводили Игоря Янковского громкими аплодисментами, отдав дань уважения его таланту и вкладу в искусство. «На похороны приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие», — передает Life.ru. Среди них актер Филлип Янковского (двоюродный брат Игоря). Медиаменеджера похоронят на Троекуровском кладбище Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет. Он приходится племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому. URA.RU рассказывало историю жизни Игоря, который из актерства перешел в рекламу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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