Минздрав намерен ввести обязательные отработки для выпускников медвузов

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Для молодых медиков могут ввести период обязательной работы после обучения
Для молодых медиков могут ввести период обязательной работы после обучения Фото:

Для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, могут ввести систему обязательных отработок. Такая инициатива появилась в Министерстве здравоохранения РФ.

«Выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», — передает инициативу ведомства «Коммерсант». При этом молодые специалисты смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию.

Отмечается, что по новым правилам выпускники должны отработать два или три года в частной или государственной клинике. При этом учреждение должно быть включено в систему обязательного медицинского страхования.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых правилах целевого приема в вузы и колледжи страны. Так, работодатели смогут ознакомиться с заявками от абитуриентов еще до их зачисления на обучение. Поправки должны принять в 2025 году.

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Для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, могут ввести систему обязательных отработок. Такая инициатива появилась в Министерстве здравоохранения РФ. «Выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», — передает инициативу ведомства «Коммерсант». При этом молодые специалисты смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию. Отмечается, что по новым правилам выпускники должны отработать два или три года в частной или государственной клинике. При этом учреждение должно быть включено в систему обязательного медицинского страхования. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых правилах целевого приема в вузы и колледжи страны. Так, работодатели смогут ознакомиться с заявками от абитуриентов еще до их зачисления на обучение. Поправки должны принять в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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