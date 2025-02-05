Минздрав намерен ввести обязательные отработки для выпускников медвузов

Для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, могут ввести систему обязательных отработок. Такая инициатива появилась в Министерстве здравоохранения РФ.
«Выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение», — передает инициативу ведомства «Коммерсант». При этом молодые специалисты смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию.
Отмечается, что по новым правилам выпускники должны отработать два или три года в частной или государственной клинике. При этом учреждение должно быть включено в систему обязательного медицинского страхования.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новых правилах целевого приема в вузы и колледжи страны. Так, работодатели смогут ознакомиться с заявками от абитуриентов еще до их зачисления на обучение. Поправки должны принять в 2025 году.
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