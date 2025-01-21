Что изменится в целевом приеме в вузы в 2025 году

Новые правила целевого приема в вузы и колледжи России заработают в этом году. О необходимости подготовиться к их выполнению до старта ближайшей приемной кампании заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 21 января на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Как объяснили эксперты URA.RU, работодатели смогут выбирать наиболее успешных и мотивированных заявителей на целевое обучение, а абитуриентам будет проще искать спонсоров учебы.
«В стартовавших с текущего года национальных проектах “Кадры„ и “Молодежь и дети„ четко сформулированы показатели трудоустройства, которые должны быть достигнуты. Это требует существенного увеличения числа заключенных целевых договоров как в системе высшего, так и в системе среднего профессионального образования, а также приведения их структуры в соответствие с потребностями экономики в кадрах», — сказала Татьяна Голикова.
На совещании рассказали, что предложения работодателей по целевому обучению будут формироваться и размещаться на платформе «Работа России». Сведения о заявках на заключение договора целевого обучения и сведения о зачислении на обучение в электронном виде будут размещаться образовательными организациями.
Работодатели будут иметь возможность знакомиться с поданными от абитуриентов заявками до зачисления на обучение. И в особых случаях, связанных, например, с медицинскими противопоказаниями, согласовывать кандидатов на заключение договора о целевом обучении. Минобрнауки и учредители образовательных организаций смогут просматривать статистические данные о количестве поданных предложений, заявок и заключенных договорах. Заявки работодателей будут автоматически соотноситься с целевыми квотами.
Правила закрепляют за абитуриентами целевого приема приоритет для тех, кто обучался в профильных классах или участвовал в профориентационных мероприятиях заказчика. Участие в них будет рассматриваться как индивидуальное достижение с начислением дополнительных баллов, которые войдут в сумму баллов для ранжирования конкурсных списков.
Изменения правил целевого приема в вузы и колледжи, внедряемые правительством, позволят абитуриентам расширить границы поиска «спонсора», то есть работодателя, который оплатит учебу по целевому направлению, считает член комитета ГД (ЕР) по образованию и науке, доктор физико-математических наук Гаджимет Сафаралиев.
«Целевое поступление — система подготовки рабочих кадров и специалистов, при которой абитуриент еще до поступления в вуз заключает договор с будущим работодателем, обязуясь отработать минимум три года, — поясняет эксперт. — Обучение оплачивается из федерального бюджета или бюджета завода, фабрики или сельхозпредприятия.
Механизм не новый и давно показал эффективность. Сейчас многие работодатели его практикуют. Изменения правила целевого приема поможет более системно и планомерно готовить кадры для различных отраслей. Абитуриенты при этом получат более широкую «базу» для поиска спонсоров для учебы, даже если они находятся в другом регионе».
Уже в 2025 году вырастет количество заключенных целевых договоров как в системе высшего, так и в системе среднего профессионального образования, говорит эксперт. Государство снижает нагрузку на бюджет и более планомерно «перекладывает» часть затрат по обучению студентов на коммерческие структуры, которые напрямую заинтересованы в получении специалистов.
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