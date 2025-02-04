04 февраля 2025

Челябинский бизнесмен, попавшийся на срыве оборонзаказа, остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Попов остался в СИЗО до 26 марта
Николай Попов остался в СИЗО до 26 марта Фото:

Генеральный директор фирмы из Озерска (Челябинская область) «Уралстройэнерго» Николай Попов, попавшийся на срыве гособоронзаказа и причинивший тем самым ущерб обороноспособности России, не смог оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, апелляционную жалобу его адвоката оставили без удовлетворения.

«Челябинский облсуд не стал менять меру пресечения Попову. Бизнесмен остался в СИЗО до 26 марта», — рассказал URA.RU источник.

Таким образом, общий срок, который Попов проведет в СИЗО, составит полгода. Не исключено, что в конце марта следствие выйдет в суд с ходатайством о дальнейшем продлении. При этом адвокаты коммерсанта работают над смягчением меры пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Бизнесмен попал в поле зрения правоохранительных органов в конце августа 2024 года. Его обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Как считает следствие, «Уралстройэнерго» получила аванс в 1 млн рублей на строительство комплекса служебно-технических зданий пункта базирования корабельно-катерного состава в Камчатском крае. Но средства были пущены на другие цели. По итогу строительство не было завершено, а обороноспособности страны был причинен ущерб.

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Генеральный директор фирмы из Озерска (Челябинская область) «Уралстройэнерго» Николай Попов, попавшийся на срыве гособоронзаказа и причинивший тем самым ущерб обороноспособности России, не смог оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, апелляционную жалобу его адвоката оставили без удовлетворения. «Челябинский облсуд не стал менять меру пресечения Попову. Бизнесмен остался в СИЗО до 26 марта», — рассказал URA.RU источник. Таким образом, общий срок, который Попов проведет в СИЗО, составит полгода. Не исключено, что в конце марта следствие выйдет в суд с ходатайством о дальнейшем продлении. При этом адвокаты коммерсанта работают над смягчением меры пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Бизнесмен попал в поле зрения правоохранительных органов в конце августа 2024 года. Его обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Как считает следствие, «Уралстройэнерго» получила аванс в 1 млн рублей на строительство комплекса служебно-технических зданий пункта базирования корабельно-катерного состава в Камчатском крае. Но средства были пущены на другие цели. По итогу строительство не было завершено, а обороноспособности страны был причинен ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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