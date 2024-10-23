Гендиректор челябинской фирмы попал под следствие за ущерб обороне страны

В отношении гендиректора «Уралстройэнерго» Николая Попова возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный директор фирмы из Озерска (Челябинская область) «Уралстройэнерго» Николай Попов попал под следствие, превысив полномочия при выполнении гособоронзаказа и причинив ущерб обороноспособности России. 23 октября в Центральном райсуде Челябинска ему продлили срок в СИЗО на месяц, сообщил источник URA.RU в судебной системе.

«Попов находится в СИЗО с конца августа. Сегодня суд продлил ему срок еще на месяц, до 26 ноября. Адвокаты просили избрать иную, более мягкую меру пресечения. Но суд отказал в удовлетворении их ходатайства», — рассказал источник.

Попова обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Предварительно, его фирма получила более 1 млн рублей в качестве аванса на строительство комплекса служебно-технических зданий пункта базирования корабельно-катерного состава в Камчатском крае. Но средства были пущены на иные цели. По итогу строительство не было завершено, а обороноспособности страны был причинен ущерб.

Согласно сервису «СБИС», с 18 октября операции по счетам «Уралстройэнерго» компании приостановлены по решению ФНС. Фирма занимается строительством, ремонтом, реконструкций зданий и сооружений. За 2023 год компания заявила о доходах на сумму свыше 233 млн рублей. При этом расходы оказались аналогичными. Так что прибыль за прошлый год была нулевой.

URA.RU связалось с компанией. Там попросили обратиться за комментарием позднее. На электронный адрес, указанный в сервисе «СБИС», отправить официальный запрос не удалось. Агентство готово отразить позицию компании.