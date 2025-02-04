В Тюмени сгорел пассажирский автобус малой вместимости. Пожар произошел на кольце, соединяющем улицы Ветеранов труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт, сообщают читатели URA.RU.
«Издалека увидели сильный дым, сначала подумали что горит производственное помещение на Ветеранов труда. Когда подъехали ближе, поняли, что это маршрутка», — рассказали агентству жители Тюмени.
На присланном читателями видео видно, что моторный отсек автобуса продолжает гореть, а весь салон окутан дымом. По предварительным данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером в начале шестого. Автобус двигался по маршруту №68. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
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