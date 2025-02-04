04 февраля 2025

В Тюмени сгорел пассажирский автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал
По данным МЧС, в пожаре никто не пострадал Фото:

В Тюмени сгорел пассажирский автобус малой вместимости. Пожар произошел на кольце, соединяющем улицы Ветеранов труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт, сообщают читатели URA.RU.

«Издалека увидели сильный дым, сначала подумали что горит производственное помещение на Ветеранов труда. Когда подъехали ближе, поняли, что это маршрутка», — рассказали агентству жители Тюмени.

На присланном читателями видео видно, что моторный отсек автобуса продолжает гореть, а весь салон окутан дымом. По предварительным данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером в начале шестого. Автобус двигался по маршруту №68. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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В Тюмени сгорел пассажирский автобус малой вместимости. Пожар произошел на кольце, соединяющем улицы Ветеранов труда, Щербакова, Тимофея Чаркова и Велижанский тракт, сообщают читатели URA.RU. «Издалека увидели сильный дым, сначала подумали что горит производственное помещение на Ветеранов труда. Когда подъехали ближе, поняли, что это маршрутка», — рассказали агентству жители Тюмени. На присланном читателями видео видно, что моторный отсек автобуса продолжает гореть, а весь салон окутан дымом. По предварительным данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило вечером в начале шестого. Автобус двигался по маршруту №68. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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