«Лахта Центр» откроется для посетителей: стартовала продажа онлайн билетов

Недавно стало известно о том, что «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открылся для посетителей. С 5 февраля началась продажа билетов на сайте комплекса, а первые экскурсии стартуют уже 7 февраля.
«Сейчас слоты доступны начиная с 7 февраля. Стоимость билета составляет 1500 рублей (1700 в выходной день) рублей, но действует скидка для льготных категорий. Например, билет для детей до 16 лет и пенсионеров стоит 1200 рублей (1500 в выходной день)», — сообщает «Фонтанка». Билеты на посещение «Лахта Центра» доступны для покупки исключительно онлайн. При этом, каждый посетитель может приобрести не более пяти билетов.
Экскурсии по «Лахта Центру» будут проводиться каждые полчаса, начиная с 10:30 утра и заканчивая в 18:00 вечера. Каждая группа состоит из не более 15 человек. Важно отметить, что билет действителен только для одного посещения в строго определенную дату и время. Перепродажа или копирование билетов запрещены. Также посетителям необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право на льготу.
Во время экскурсии посетителям предстоит узнать много интересного о строительстве этого уникального архитектурного комплекса, его рекордах, а также о необычных архитектурных и инженерных решениях, использованных в проекте. Все экскурсии проводятся только в составе группы под руководством опытных гидов.
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