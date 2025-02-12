«Курганмашзавод» устроит в Заозерном проводы зимы

В Кургане в школе № 5 Заозерного 2 марта состоятся традиционные заводские гуляния, отмечающие конец зимы. Мероприятие начнется в 11:00 на площадке у школы, где всех гостей встретят ростовые куклы.
Праздник обещает быть интересным для всех возрастов: для детей организована специальная игровая программа. «Всей семьей можно будет угоститься кашей, приготовленной на полевой кухне, самодельными блинами и посмотреть, как сгорит чучело зимы, уступающей дорогу весне», — пишет «Курганмашзавод» в телеграм-канале.
Кроме того, для любителей активного отдыха подготовлена спортивная эстафета под названием «Молодецкие забавы». Участникам предстоит сформировать команды из семи человек и принять участие в соревнованиях, демонстрируя креативность в выборе названия и эмблемы своих команд.
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