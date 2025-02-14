В Пентагоне собрались отправить войска в Польшу «из-за неопределенности границ Украины»

Глава Пентагона хочет увеличить контингент США в Польше из-за границ Украины
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В Польше сейчас около восьми тысяч американских солдат, сообщил глава Пентагона
В Польше сейчас около восьми тысяч американских солдат, сообщил глава Пентагона Фото:

Руководитель Пентагона и глава Минобороны США Пит Хегсет заявил о возможности увеличения численности американских войск в Польше из-за «неопределенности границ Украины». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом.

«Как будут выглядеть эти границы <...> я думаю, будет частью дискуссии между нашим президентом [Дональдом Трампом], [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [президентом РФ Владимиром] Путиным <...> и, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сообщил Хегсет. Он подчеркнул, что идея увеличения военного присутствия в Польше отражает его личное мнение, и указал, что на текущий момент в Польше находится около восьми тысяч американских солдат.

Руководитель Пентагона также выразил благодарность Варшаве за поддержку и назвал Польшу «образцовым партнером». Хегсет призвал и другие европейские страны брать пример с Польши в вопросах оборонной политики.

Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров. «Все возможно», — заявил он. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Хегсет также назвал маловероятным отправку американских войск на украинскую территорию и вступление страны в НАТО.

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Руководитель Пентагона и глава Минобороны США Пит Хегсет заявил о возможности увеличения численности американских войск в Польше из-за «неопределенности границ Украины». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом. «Как будут выглядеть эти границы <...> я думаю, будет частью дискуссии между нашим президентом [Дональдом Трампом], [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [президентом РФ Владимиром] Путиным <...> и, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сообщил Хегсет. Он подчеркнул, что идея увеличения военного присутствия в Польше отражает его личное мнение, и указал, что на текущий момент в Польше находится около восьми тысяч американских солдат. Руководитель Пентагона также выразил благодарность Варшаве за поддержку и назвал Польшу «образцовым партнером». Хегсет призвал и другие европейские страны брать пример с Польши в вопросах оборонной политики. Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров. «Все возможно», — заявил он. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Хегсет также назвал маловероятным отправку американских войск на украинскую территорию и вступление страны в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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