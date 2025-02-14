Список вакансий с самой низкой зарплатой в Кургане

В Курганской области в 2025 году минимальный размер оплаты труда составляет 25 806 рублей. Однако рынок вакансий полон предложений, где предлагают зарплату меньше МРОТ. Где и кому предлагают самые маленькие зарплаты в Кургане — в подборке корреспондента URA.RU.
Зарплату на уровне МРОТ предлагают в медучреждениях города обслуживающему персоналу. 25 806 рублей готовы платить в Курганской областной психоневрологической больнице рабочей по стирке одежды пациентов и сотрудников, а также буфетчику в областной клинической больнице. Объявления размещены на сайте Rabota45.online.
«Примут рабочую по стирке одежды пациентов и сотрудников. Заработная плата от МРОТ — 25 806 рублей. Улица Смирнова, 7», — указано в одном из объявлений.
Клининговая компания готова платить 25 000 рублей уборщицам, которые будут наводить чистоту в корпусах Курганского госуниверситета с 8:00 до 18:00 при графике 6/1 или 2/2. На 200 рублей больше сможет получить уборщица в гипермаркете «Лента».
Мастеру по лазерной эпиляции с опытом и законченным медобразованием предлагается зарплата от 19 000 рублей. Специалиста ищут для работы в салоне красоты в центре Кургана, указано в одном из объявлений на сайте «Авито».
Еще меньше готовы платить плотнику в детсаду в Заозерном. Специалисту с опытом работы от одного года обещают 12 903 рубля. Дворник может претендовать на еще меньшую зарплату. Вакансия размещена на сайте «Авито».
«Требуется дворник на уборку придомовой территории у десятиэтажного дома по улице Куйбышева, 70Б. Заработная плата от 10 000 рублей», — указано в объявлении.
До 10 200 рублей платят велокурьерам от 18 лет. В объявлении на «Авито» рассматривают кандидатуры с личным автомобилем, велосипедом, мотоциклом и пеших.
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