Сына певицы Кадышевой лишили родительских прав

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Костюк был лишен родительских прав
Костюк был лишен родительских прав Фото:

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав из-за того, что он не участвовал в воспитании своего сына. Об этом рассказала экс-супруга Костюка Анжелика Бирюкова.

«Что касается лишения родительских прав, отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — передает слова Бирюковой aif.ru. Костюк развелся с Бирюковой в 2017 году.

После развода Григорий женился на Габриелле Мерман, от которой у него родился второй сын. В 2023 году он подал на развод с ней. Костюк выплачивает алименты на второго сына и оспаривает их размер, который составляет 15 тысяч рублей.

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Сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав из-за того, что он не участвовал в воспитании своего сына. Об этом рассказала экс-супруга Костюка Анжелика Бирюкова. «Что касается лишения родительских прав, отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — передает слова Бирюковой aif.ru. Костюк развелся с Бирюковой в 2017 году. После развода Григорий женился на Габриелле Мерман, от которой у него родился второй сын. В 2023 году он подал на развод с ней. Костюк выплачивает алименты на второго сына и оспаривает их размер, который составляет 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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