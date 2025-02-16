Сына певицы Кадышевой лишили родительских прав

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка лишили родительских прав из-за того, что он не участвовал в воспитании своего сына. Об этом рассказала экс-супруга Костюка Анжелика Бирюкова.
«Что касается лишения родительских прав, отец не общался с сыном и не принимал должного участия в его воспитании, поэтому я приняла такое решение», — передает слова Бирюковой aif.ru. Костюк развелся с Бирюковой в 2017 году.
После развода Григорий женился на Габриелле Мерман, от которой у него родился второй сын. В 2023 году он подал на развод с ней. Костюк выплачивает алименты на второго сына и оспаривает их размер, который составляет 15 тысяч рублей.
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