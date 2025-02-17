Челябинку осудили за нападение на сотрудника полиции в алкомаркете

17 февраля 2025 в 15:39 Размер текста - 17 +

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чебаркуле Челябинской области пьяная 48-летняя женщина напала на сотрудника ППС. Перед этим она открыла и начала пить алкогольный коктейль, который ей не продали в ночное время, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина приговорена к выплате штрафа. «В январе 2025 года подсудимая, находясь в ночное время в сетевом магазине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, требовала продать ей алкогольные напитки (в период времени, когда их продажа запрещена), на замечания не реагировала. После этого демонстративно вскрыла и употребила алкогольный коктейль, а затем нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удары по ноге», — уточнили в пресс-службе ведомства. Женщине за применение насилия в отношении представителя власти предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего в размере 20 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркуле Челябинской области пьяная 48-летняя женщина напала на сотрудника ППС. Перед этим она открыла и начала пить алкогольный коктейль, который ей не продали в ночное время, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина приговорена к выплате штрафа. «В январе 2025 года подсудимая, находясь в ночное время в сетевом магазине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, требовала продать ей алкогольные напитки (в период времени, когда их продажа запрещена), на замечания не реагировала. После этого демонстративно вскрыла и употребила алкогольный коктейль, а затем нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удары по ноге», — уточнили в пресс-службе ведомства. Женщине за применение насилия в отношении представителя власти предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего в размере 20 тысяч рублей.