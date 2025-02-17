Челябинку осудили за нападение на сотрудника полиции в алкомаркете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь и энергетики. Тюмень, пиво, алкоголь, алюминиевые банки, металлические банки
Женщина была в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Чебаркуле Челябинской области пьяная 48-летняя женщина напала на сотрудника ППС. Перед этим она открыла и начала пить алкогольный коктейль, который ей не продали в ночное время, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина приговорена к выплате штрафа.

«В январе 2025 года подсудимая, находясь в ночное время в сетевом магазине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, требовала продать ей алкогольные напитки (в период времени, когда их продажа запрещена), на замечания не реагировала. После этого демонстративно вскрыла и употребила алкогольный коктейль, а затем нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удары по ноге», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщине за применение насилия в отношении представителя власти предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего в размере 20 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркуле Челябинской области пьяная 48-летняя женщина напала на сотрудника ППС. Перед этим она открыла и начала пить алкогольный коктейль, который ей не продали в ночное время, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщина приговорена к выплате штрафа. «В январе 2025 года подсудимая, находясь в ночное время в сетевом магазине, будучи в состоянии алкогольного опьянения, требовала продать ей алкогольные напитки (в период времени, когда их продажа запрещена), на замечания не реагировала. После этого демонстративно вскрыла и употребила алкогольный коктейль, а затем нанесла сотруднику патрульно-постовой службы удары по ноге», — уточнили в пресс-службе ведомства. Женщине за применение насилия в отношении представителя власти предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...