В Магнитогорске Челябинской области 17-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ-2114, но не справился с управлением и врезался в столб. Об угоне сообщил 42-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В дежурную часть отдела полиции „Левобережный“ обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что оставил автомобиль ВАЗ-2114 в квартале у дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. Следственно-оперативная группа, осмотрев место происшествия и опросив владельца авто, установила, где находится пропавшее транспортное средство, после чего нашли угонщика», — сообщили в пресс-службе.
Оказалось, что машину угнал 17-летний подросток — он сломал дверной замок и, разобрав рулевую колонку, соединил провода зажигания. Но вскоре он не справился с управлением и на полосе кругового движения въехал в столб. Юный угонщик скрылся с места ДТП, но вскоре время был задержан сотрудниками полиции.
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