17 февраля 2025

17-летний магнитогорец угнал машину и врезался в столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток угнал автомобиль, соединив провода
Подросток угнал автомобиль, соединив провода Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 17-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ-2114, но не справился с управлением и врезался в столб. Об угоне сообщил 42-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела полиции „Левобережный“ обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что оставил автомобиль ВАЗ-2114 в квартале у дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. Следственно-оперативная группа, осмотрев место происшествия и опросив владельца авто, установила, где находится пропавшее транспортное средство, после чего нашли угонщика», — сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что машину угнал 17-летний подросток — он сломал дверной замок и, разобрав рулевую колонку, соединил провода зажигания. Но вскоре он не справился с управлением и на полосе кругового движения въехал в столб. Юный угонщик скрылся с места ДТП, но вскоре время был задержан сотрудниками полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца авто, и установили, где находится пропавшее транспортное средство
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца авто, и установили, где находится пропавшее транспортное средство
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области 17-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ-2114, но не справился с управлением и врезался в столб. Об угоне сообщил 42-летний местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В дежурную часть отдела полиции „Левобережный“ обратился 42-летний местный житель. Он сообщил, что оставил автомобиль ВАЗ-2114 в квартале у дома, а через некоторое время обнаружил его пропажу. Следственно-оперативная группа, осмотрев место происшествия и опросив владельца авто, установила, где находится пропавшее транспортное средство, после чего нашли угонщика», — сообщили в пресс-службе. Оказалось, что машину угнал 17-летний подросток — он сломал дверной замок и, разобрав рулевую колонку, соединил провода зажигания. Но вскоре он не справился с управлением и на полосе кругового движения въехал в столб. Юный угонщик скрылся с места ДТП, но вскоре время был задержан сотрудниками полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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