В Челябинске оперативники пресекли деятельность двух нелегальных игорных заведений, маскировавшихся под обычные квартиры в жилых домах. Организаторы подпольного бизнеса конспирировали свою деятельность, заходя внутрь только по звонку. В результате спецоперации изъята техника и деньги, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Игорные заведения маскировались за неприметными входными дверями, без каких-либо вывесок и наружной рекламы. В момент оперативных мероприятий в незаконных заведениях находилось десять игроков. С места изъяты деньги 200 тысяч рублей, а также компьютеры», — уточнили в пресс-службе. Там же отметили, что операция проводилась силами управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) совместно со следователями и бойцами СОБР «Гром».
Силовики установили, что организованная группа, состоящая из семи женщин, занималась криминальным бизнесом с 2023 по 2024 годы. Азартные игры проводились с использованием компьютерной техники и сети интернет. В отношении всех бизнесвумен СУ СК по региону возбудил уголовное дело.
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