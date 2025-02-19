В России хотят в два раза увеличить штраф за непристегнутый ремень

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Штраф за непристегнутый ремень безопасности может составить три тысячи рублей
Штраф за непристегнутый ремень безопасности может составить три тысячи рублей Фото:

В России собираются удвоить штраф за непристегнутый ремень безопасности до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (СРЗП).

«Ситуация на дорогах и информация о тяжелых последствиях ДТП свидетельствуют о необходимости повышения штрафа», — передает слова лидера партии СРЗП Сергея Миронова газета «Известия». Законопроектом предполагается увеличение штрафа за непристегнутый ремень с нынешних полутора до трех тысяч рублей.

Эта инициатива, предложенная депутатами СРЗП, основана на росте штрафов с начала года и на статистике ДТП. Кроме того, планируется запретить продажу заглушек и адаптеров для ремней безопасности, что будет закреплено в законопроекте, который скоро будет вынесен на рассмотрение парламента.

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В России собираются удвоить штраф за непристегнутый ремень безопасности до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (СРЗП). «Ситуация на дорогах и информация о тяжелых последствиях ДТП свидетельствуют о необходимости повышения штрафа», — передает слова лидера партии СРЗП Сергея Миронова газета «Известия». Законопроектом предполагается увеличение штрафа за непристегнутый ремень с нынешних полутора до трех тысяч рублей. Эта инициатива, предложенная депутатами СРЗП, основана на росте штрафов с начала года и на статистике ДТП. Кроме того, планируется запретить продажу заглушек и адаптеров для ремней безопасности, что будет закреплено в законопроекте, который скоро будет вынесен на рассмотрение парламента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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