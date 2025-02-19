В России хотят в два раза увеличить штраф за непристегнутый ремень

В России собираются удвоить штраф за непристегнутый ремень безопасности до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» (СРЗП).
«Ситуация на дорогах и информация о тяжелых последствиях ДТП свидетельствуют о необходимости повышения штрафа», — передает слова лидера партии СРЗП Сергея Миронова газета «Известия». Законопроектом предполагается увеличение штрафа за непристегнутый ремень с нынешних полутора до трех тысяч рублей.
Эта инициатива, предложенная депутатами СРЗП, основана на росте штрафов с начала года и на статистике ДТП. Кроме того, планируется запретить продажу заглушек и адаптеров для ремней безопасности, что будет закреплено в законопроекте, который скоро будет вынесен на рассмотрение парламента.
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