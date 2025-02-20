Трамп начнет тратить деньги на долги

Часть средств, которые будут сэкономлены ведомством по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов (DOGE), будут направлены на обслуживание госдолга. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга», — заявил американский лидер на форуме в Майями. По состоянию на 21 января 2025 года госдолг США оценивался в 36,38 трлн долларов. На каждого американца приходится примерно по 107 тысяч долларов.
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа специалисты DOGE занялись масштабной ревизии трат бюджета страны. Фактически именно с подачи Маска было закрыто на реорганизацию американское Агентство по международному развитию (USAID).
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