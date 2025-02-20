Трамп начнет тратить деньги на долги

Трамп: часть средств будет направлена на обслуживание госдолга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил о экономии средств для обслуживания госдолга
Трамп заявил о экономии средств для обслуживания госдолга Фото:

Часть средств, которые будут сэкономлены ведомством по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов (DOGE), будут направлены на обслуживание госдолга. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. 

«Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга», — заявил американский лидер на форуме в Майями. По состоянию на 21 января 2025 года госдолг США оценивался в 36,38 трлн долларов. На каждого американца приходится примерно по 107 тысяч долларов.

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа специалисты DOGE занялись масштабной ревизии трат бюджета страны. Фактически именно с подачи Маска было закрыто на реорганизацию американское Агентство по международному развитию (USAID).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть средств, которые будут сэкономлены ведомством по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов (DOGE), будут направлены на обслуживание госдолга. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.  «Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга», — заявил американский лидер на форуме в Майями. По состоянию на 21 января 2025 года госдолг США оценивался в 36,38 трлн долларов. На каждого американца приходится примерно по 107 тысяч долларов. Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа специалисты DOGE занялись масштабной ревизии трат бюджета страны. Фактически именно с подачи Маска было закрыто на реорганизацию американское Агентство по международному развитию (USAID).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...