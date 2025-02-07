Суд запретил Трампу отправить в отпуск сотрудников USAID

08 февраля 2025 в 04:04 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону сотрудников USAID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральный судья временно заблокировал план американского Агентства по международному развитию (USAID) оставить 2200 своих сотрудников в оплачиваемом отпуске после подачи иска группой сотрудников. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал отправить в отпуск 99% сотрудников агентства, пишет газета The Washington Post. Новость по теме USAID: что это за организация и почему Маск назвал ее преступной «Судья указал на серьезные последствия для истцов, если бы решение оставило силу. Сотрудники доказали, что их семьям, финансам и безопасности за рубежом может быть нанесен непоправимый ущерб. При этом вероятность успеха по существу вопроса достаточна», — уточнила газета. Решение было принято в пятницу, 7 февраля. Судья также подчеркнул, что короткая пауза не нанесет никакого вреда правительству США. Как сообщало URA.RU ранее, штат USAID будет сокращен с порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру до менее 300 специалистов. Такое решение приняла администрация президента США Дональда Трампа. Глава страны также заявил, что USAID — самое коррумпированное агентство в истории США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральный судья временно заблокировал план американского Агентства по международному развитию (USAID) оставить 2200 своих сотрудников в оплачиваемом отпуске после подачи иска группой сотрудников. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал отправить в отпуск 99% сотрудников агентства, пишет газета The Washington Post. «Судья указал на серьезные последствия для истцов, если бы решение оставило силу. Сотрудники доказали, что их семьям, финансам и безопасности за рубежом может быть нанесен непоправимый ущерб. При этом вероятность успеха по существу вопроса достаточна», — уточнила газета. Решение было принято в пятницу, 7 февраля. Судья также подчеркнул, что короткая пауза не нанесет никакого вреда правительству США. Как сообщало URA.RU ранее, штат USAID будет сокращен с порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру до менее 300 специалистов. Такое решение приняла администрация президента США Дональда Трампа. Глава страны также заявил, что USAID — самое коррумпированное агентство в истории США.