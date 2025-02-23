«Феерия вкуса»: Олег Сирота поделился рецептом блинов с сыром

Сыровар Олег Сирота рассказал, какие блины он любит готовить на Масленицу, вкус которых точно не оставит никого равнодушным. Простыми рецептами фермер поделился с читателями URA.RU.
«Попробуйте завернуть в блины наш губернаторский сыр с камамбером. Запеките в духовке или поставьте на минуту в микроволновку. Вы насладитесь просто фантастической феерией вкуса!» — обещает фермер.
А если не сильно любите сыры, Олег Сирота рекомендует попробовать еще одно необычное сочетание вкусов. Любимый рецепт блинов на Масленицу сыровара включает в себя брусничное варенье. «Это варенье нужно смешать с 15% фермерской сметаной. В сметане достаточно мало углеводов, мы их компенсируем за счет брусничного варенья. Получается такой комбинированный продукт, который является проводником вкусов», — поделился Сирота любимым рецептом.
Масленица в этом году отмечается с 24 февраля по 2 марта. URA.RU собрало три лучших рецептов тонких и ажурных блинов.
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