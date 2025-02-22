Топ-3 лучших рецептов тонких и ажурных блинов на Масленицу

Основной традицией Масленицы является выпечка блинов. В этом году праздничная неделя начнется 24 февраля, и уже сейчас множество хозяек ищут рецепты самых аппетитных блинов. Кулинар Алина Садовская поделилась тремя наилучшими рецептами для их приготовления.
«Мы с детьми еще экспериментирует и добавляем различные пищевые красители на водяной основе. Так праздник становится еще ярче», — рассказала Садовская для «Подмосковья Сегодня».
Классические блинчики на молоке
Первый рецепт — это классические блинчики на молоке, которые отличаются своей простотой в приготовлении и изумительным вкусом. Этот рецепт станет отличным выбором для семейного завтрака или уютного чаепития.
Ингредиенты:
- 1 литр молока
- 6 яиц
- 6 столовых ложек сахара
- Соль по вкусу
- 100 грамм растительного масла
- 250 грамм муки
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте миксером все жидкие ингредиенты (молоко, яйца, растительное масло) в течение трех минут.
- Постепенно добавляйте муку, контролируя консистенцию теста.
- Жарьте блинчики на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Ажурные блины на кипятке
Любителям тонких и ажурных блинчиков понравится следующий рецепт. Благодаря добавлению кипятка и соды, блинчики получаются особенно нежными и воздушными.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- Половина чайной ложки соли
- 3 столовые ложки сахара
- 3 столовые ложки растительного масла
- 700 миллилитров молока
- 360 грамм муки
- 300 миллилитров кипятка
- 1 чайная ложка соды
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром, солью и маслом.
- Добавьте половину молока, затем муку и оставшееся молоко.
- В отдельной емкости смешайте кипяток с содой и влейте в тесто.
- Жарьте блины до ажурной золотистости.
Тонкие блины на кефире
Третий рецепт — это тонкие блины на кефире. Благодаря добавлению кипятка они становятся особенно эластичными.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 столовые ложки сахара
- 200 миллилитров кефира
- 200 миллилитров кипятка
- 2 столовые ложки растительного масла
- 130 грамм муки
- 1 грамм соли и соды
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром, солью и маслом.
- Добавьте кефир и муку, хорошо перемешайте.
- Смешайте кипяток с содой и тонкой струйкой введите в тесто.
- Жарьте блины до готовности на разогретой сковороде.
Ранее диетолог Березников поделился пятью самыми полезными рецептами блинов. Он также рассказал как правильно их есть, чтобы не набрать лишние килограммы. «Высококалорийные добавки можно заменить менее калорийными. Например, можно есть блины с творогом и ягодами, кашей с овощами, нежирной рыбой или нежирным мясом», — посоветовал Алексей Березников.
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