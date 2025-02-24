Дороги в Челябинской области засыпает снегом — в регион с юга пришел обильный циклон. ГИБДД Челябинской области порекомендовала водителям воздержаться от поездок.
«На территории области наблюдаются осадки в виде снега, которые затрудняют движение на загородных автодорогах. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».
В ведомстве рекомендуют в случае крайней необходимости не выезжать на дороги. Если поездка неизбежна, в ГАИ просят соблюдать ПДД, ехать на небольшой скорости и держать интервалы движения, не совершая резких маневров. В дорогу нужно взять горячий чай, перекус и теплые вещи, бак должен быть полным. В багажнике обязательно иметь трос и лопату.
Синоптики предупреждали об усилении снегопада с 23 февраля. По данным метеорологов, на регион с юга надвигается циклон, который принесет обильные осадки. Снег будет идти до 2 марта.
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