Челябинские трассы засыпает снегом. Видео

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На дорогах Челябинской области усиливаются снегопады Фото:

Дороги в Челябинской области засыпает снегом — в регион с юга пришел обильный циклон. ГИБДД Челябинской области порекомендовала водителям воздержаться от поездок.

«На территории области наблюдаются осадки в виде снега, которые затрудняют движение на загородных автодорогах. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

В ведомстве рекомендуют в случае крайней необходимости не выезжать на дороги. Если поездка неизбежна, в ГАИ просят соблюдать ПДД, ехать на небольшой скорости и держать интервалы движения, не совершая резких маневров. В дорогу нужно взять горячий чай, перекус и теплые вещи, бак должен быть полным. В багажнике обязательно иметь трос и лопату.

Синоптики предупреждали об усилении снегопада с 23 февраля. По данным метеорологов, на регион с юга надвигается циклон, который принесет обильные осадки. Снег будет идти до 2 марта.

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Дороги в Челябинской области засыпает снегом — в регион с юга пришел обильный циклон. ГИБДД Челябинской области порекомендовала водителям воздержаться от поездок. «На территории области наблюдаются осадки в виде снега, которые затрудняют движение на загородных автодорогах. Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». В ведомстве рекомендуют в случае крайней необходимости не выезжать на дороги. Если поездка неизбежна, в ГАИ просят соблюдать ПДД, ехать на небольшой скорости и держать интервалы движения, не совершая резких маневров. В дорогу нужно взять горячий чай, перекус и теплые вещи, бак должен быть полным. В багажнике обязательно иметь трос и лопату. Синоптики предупреждали об усилении снегопада с 23 февраля. По данным метеорологов, на регион с юга надвигается циклон, который принесет обильные осадки. Снег будет идти до 2 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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