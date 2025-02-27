В пермский спорткомплекс «Победа» неизвестный отправил сообщение о минировании

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Баскетбольный матч, запланированный в здании, могут перенести
Баскетбольный матч, запланированный в здании, могут перенести Фото:

В пермский спорткомплекс «Победа» на улице Обвинская, 9 пришло сообщение о нахождении в здании взрывчатого объекта. Информацию сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«В СК „Победа“ пришло сообщение о бомбе», — сказано в сообщении. Сегодня в зале спорткомплекса запланирован баскетбольный матч между командами «Парма-М» и «Минск». По данным издания «В курсе.ру», его могут перенести.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу краевого министерства территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.

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В пермский спорткомплекс «Победа» на улице Обвинская, 9 пришло сообщение о нахождении в здании взрывчатого объекта. Информацию сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь». «В СК „Победа“ пришло сообщение о бомбе», — сказано в сообщении. Сегодня в зале спорткомплекса запланирован баскетбольный матч между командами «Парма-М» и «Минск». По данным издания «В курсе.ру», его могут перенести. URA.RU отправило запрос в пресс-службу краевого министерства территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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