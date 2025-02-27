В пермский спорткомплекс «Победа» неизвестный отправил сообщение о минировании

Баскетбольный матч, запланированный в здании, могут перенести
В пермский спорткомплекс «Победа» на улице Обвинская, 9 пришло сообщение о нахождении в здании взрывчатого объекта. Информацию сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В СК „Победа“ пришло сообщение о бомбе», — сказано в сообщении. Сегодня в зале спорткомплекса запланирован баскетбольный матч между командами «Парма-М» и «Минск». По данным издания «В курсе.ру», его могут перенести.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу краевого министерства территориальной безопасности. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!