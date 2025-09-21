В Перми до конца октября перекроют улицу Строителей

В Перми до конца октября на улице Строителей будет введено ограничение движения транспорта. Эта мера затронет участок между домом по улице Маяковского, 41/1 и СНТ «Речник-1», указано в распоряжении министерства транспорта Пермского края.
«Движение всех видов транспортных средств будет ограничено с 00:00 22 сентября до 31 октября 2025 года», — написано в документе. Полного закрытия проезда не предусмотрено.
План реконструкции всей улицы затрагивает отрезок протяженностью почти 716 метров. В рамках проекта планируется перенос инженерных коммуникаций, строительство водопропускных труб и системы водоотведения, монтаж наружного освещения и шумозащитных экранов, а также установка нового светофорного оборудования и благоустройство территории.
Генподрядчика определили по итогам конкурсных процедур — им стала компания «Стройград плюс» с контрактом на сумму 452 млн рублей. Желающих выполнить контракт нашли не сразу. Согласно технической документации, все работы должны быть завершены к 28 марта 2026 года.
