После смены власти в мэрии Лысьвы начались кадровые перестановки

В Прикамье на пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации Лысьвенского округа назначили Татьяну Шумкову. Об этом сообщили местные журналисты.
«Татьяна Шумкова стала исполняющим обязанности заместителя главы муниципалитета по инфраструктуре. Она заняла свой пост после того, как его по собственному желанию покинул Сергей Киселев», — указано в публикации местной газеты «Искра».
Ранее Шумкова работала заместителем гендиректора по правовым вопросам в компании «Управление ЖКХ-Лысьва». В 2024 году она принимала участие в выборах в местную Думу по седьмому округу, представляя региональное отделение партии «Справедливая Россия». По итогам голосования Шумкова заняла второе место.
В мае текущего года пост главы Лысьвы покинул Никита Федосеев. Временно исполняющим обязанности руководителя территории был назначен заместитель главы муниципалитета по вопросам экономики Александр Пермяков.
